Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında İsveç Milli Takımı'na çağrıldı Milan'ın yıldızı Zlatan İbrahimovic, İsveç'in 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Belçika ve Azerbaycan maçlarının kadrosuna davet edildi.

Söylediği sözlerle, egosuyla, attığı estetik goller ve iyi oyunuyla dünya futboluna damgasını vuran Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında olmasına rağmen kariyerine devam ediyor.

Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlığını atlattı ve İsveç'in 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kadrosunda yer aldı.

Son maçına Polonya karşısında çıkmıştı

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, uzun süren sakatlık süreci sonrasında Ibrahimovic'i, Belçika ve Azerbaycan maçlarının kadrosuna çağrıldı.

Ibrahimovic, milli takımdaki son maçını, geçen yıl Dünya Kupası elemeleri play-off maçında Polonya'ya karşı mağlup oldukları karşılaşmada oynadı.

9 ay aranın ardından geri dönmüştü

İtalya Serie A'da Milan forması giyen Ibrahimovic, 9 aylık sakatlığının ardından ilk kez geçen ay yeşil sahalara geri döndü. Böylece, İbrahimovic "Serie A'da üç puanlık sistemin uygulandığı dönem içinde forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanını aldı.