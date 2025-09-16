Milli takımlarımızın final sendromu: İkisini de kaybettik...

Bu yıl spor branşlarında son dakika kayıplarımızla dikkat çektik...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya oynadığı finalde kaybetti.

Filenin Sultanları böylelikle dünya ikinciliğiyle yetindi.

2 FİNAL BİRDEN KAYBETTİK

Voleybolun yanı sıra aynı durum bu kez de basketbolda yaşandı.

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonluğu için geçtiğimiz gün Almanya'yla karşı karşıya geldi.

Son topa kadar kıran kırana geçen finalde, Almanya'ya kaybederek Avrupa ikincisi olduk.

BASKETBOLDA DA AYNI DURUM YAŞANDI

İşte milli takımlar düzeyinde finallerdeki tablomuz...

-Erkek basketbolu 2010’da, kadın voleybolu ise 2025’te dünya finaline çıktı ancak ikisi de kupaya ulaşamadı.

-Erkeklerde iki, kadınlarda bir Avrupa basketbol finali oynadık. Bu üç final de kayıpla sonuçlandı.

-Kadın voleybol takımı Avrupa’da üç kez finale çıktı, sadece birini kazanabildi.

Toplamda salon sporlarında oynanan 6 büyük (Dünya ve Avrupa) finalde yalnızca 1 şampiyonluk geldi.