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    Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ikinci yarışında ikinci oldu

    Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ikinci yarışını ikinci sırada tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 11:53
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    Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası'nın ikinci yarışında ikinci oldu

    İtalya'nın Misano Dünya Pisti'nde düzenlenen yarışta SS300 sınıfında mücadele eden Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışta da ikinci oldu.

    SOFUOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

    Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun sosyal medya hesaplarında açıklamalarına yer verilen Bahattin Sofuoğlu, "Hamdolsun. Her yarış bir tecrübe, bu hafta sonu çok şükür 2 yarışta da podyumda yerimizi aldık. Daha iyi olabilmek için takımla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Avrupa Kadınlar Kupası'nın İtalya ayağında piste çıkan İlayda Yağmur Yılmaz, motosikletinden düştü ve yarıştan puansız ayrıldı.

    Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası nın ikinci yarışında ikinci oldu #1

    Bahattin Sofuoğlu, İtalya Şampiyonası nın ikinci yarışında ikinci oldu #2

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