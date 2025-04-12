Bahreyn'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu
İHA

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti'nde gerçekleştirildi.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:29.841'lik derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu.

Mercedes'ten George Russell ikinci ve Ferrari'den Charles Leclerc de yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

YARIŞIN BAŞLAMA ZAMANI

Bahreyn Grand Prix'si yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor