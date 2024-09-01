Deniz Öncü, Moto2 kariyerinde ilk kez podyumda

AA & Ensonhaber
Moto2'de sezonun 12. yarışı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 19 tur üzerinden yapıldı.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, 4. cepten başladığı mücadeleyi 3. sırada tamamladı.
21 yaşındaki Deniz, Moto2'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı.
KENAN SOFUOĞLU'NUN ARDINDAN BİR İLKE İMZA ATTI
Deniz ayrıca 2011'deki Hollanda yarışında 2. sırayı alan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi oldu.
SIRADAKİ YARIŞ 8 EYLÜL'DE
CFMOTO Aspar takımının Büyük Britanyalı pilotu Jake Dixon, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
San Marino'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı, 8 Eylül'de düzenlenecek.
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