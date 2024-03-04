Ducati, Francesco Bagnaia'nın sözleşmesini uzattı 2022'de MotoGP'de zafere ulaşan İtalyan sürücü Francesco Bagnaia, takımı Ducati Lenovo ile 2026'ya kadar sözleşme uzattı.

AA

MotoGP takımlarından Ducati Lenovo, şampiyon pilotu Francesco Bagnaia'nın sözleşmesini yeniledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki İtalyan sürücüsünün sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

2022'de takımı adına önemli bir başarı yakaladı

MotoGP'de son iki sezonu zirvede bitiren Bagnaia, 2022'deki zaferiyle Ducati'ye 15 yıl sonra şampiyonluk yaşatmıştı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de 2024 sezonu 10 Mart'ta Katar Grand Prix'siyle başlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)