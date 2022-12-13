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    Ferrari takımının başına Vasseur geçti

    Formula 1 takımlarından Ferrari'de takım direktörlüğüne Fransız Frederic Vasseur'un getirildiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:13
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    Ferrari takımının başına Vasseur geçti

    Ferrari'nden yapılan açıklamada, motor yarışlarında 25 yıllık bir kariyeri olan Fransız mühendis Frederic Vasseur'un 9 Ocak'tan itibaren İtalyan takımın patronu olacağı belirtildi.

    "Liderliğine ihtiyaç duyuyoruz"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferrari Üst Yöneticisi (CEO) Benedetto Vigna, "Fred Vasseur'u takım patronumuz olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Kariyeri boyunca bir mühendis olmasının da verdiği deneyimle, pilotlarını ve takımlarını en iyiye teşvik etme konusunda teknik güçlerini başarılı bir şekilde birleştirdi. Ferrari'nin yenilenmiş bir enerjiyle büyümesini sağlamak için liderliğine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ferrari

    "Çok mutluyum ve onurluyum"

    54 yaşındaki Vasseur da "Ferrari'nin yönetimini takım patronu olarak aldığım için çok mutluyum ve onurluyum. Motor sporlarına her zaman tutkuyla bağlı olan biri olarak, Ferrari benim için her zaman yarış dünyasının zirvesini temsil etti." yorumunu yaptı.

    Ferrari

    AA'nın haberine göre; 2017'den bu yana Sauber-Alfa Romeo takımının başında bulunan Vasseur, 2016'da Renault'nun Formula 1 takımının başında görev yapmıştı.

    Vasseur, Formula 1'de genç yetenek pilotları keşfetmesiyle biliniyor.

    Ferrari takımı, 29 Kasım'da yaptığı açıklamayla Ocak 2019’dan bu yana görevde olan takım direktörü Mattia Binotto’nun yılbaşında bu görevden ayrılacağı duyurulmuştu.


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