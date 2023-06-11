Ferrari, Toyota'nın 5 yıllık hakimiyetini sonlandırdı 2023 Le Mans 24 Saat Yarışı'nı; Alessandro Pier Guidi, James Calado ve Antonio Giovinazzi'nin kullandığı Ferrari AF Corse takımının 51 numaralı otomobili kazandı.

AA

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 13,6 kilometrelik De la Sarthe Pisti'nde düzenlendi.

Yüzüncü yıl dönümünün kutlandığı tarihi otomobil yarışının startını, ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James verdi.

24 saat sonunda kazanan Ferrari oldu

Ferrari, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı mücadeleyi, Guidi, Calado ve Giovinazzi'nin pilotajındaki aracıyla lider tamamladı.

24 saat sonunda 342 tur atan Ferrari AF Corse takımının "hiper otomobil" sınıfındaki 51 numaralı aracı, yarışta zafere ulaştı.

Toyota yarışı 5 yıldır kazanıyordu

İkonik yarışa 50 yıl sonra dönen Ferrari böylece Le Mans 24 Saat Yarışı'nı peş peşe 5 yıldır kazanan Toyota'nın hakimiyetine son verdi.

Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa'nın sürdüğü Toyota Gazoo takımının 8 numaralı otomobili, mücadeleyi 1 dakika 21.793 saniye geride 2. bitirdi.

Earl Bamber, Alex Lynn ve Richard Westbrook'un kullandığı Cadillac takımının 2 numaralı aracı ise 341 turla 3. sırayı aldı.