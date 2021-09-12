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    Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Ricciardo kazandı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sinde McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo birinci oldu.
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    • 12.09.2021 - 23:50
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    Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Ricciardo kazandı

    İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenen yarışa, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.

    HAMİLTON VE VERSTAPPEN YARIŞ DIŞI KALDI

    Daha önce Büyük Britanya Grand Prix'sinde birbirleriyle kaza yapan pilotlar, bu yarışta da benzer bir durum yaşadı. Etabın 26. turunda, Hamilton pit-stop'tan çıktığı sırada iki pilotun aracı, yan yana geldi.

    Formula 1 İtalya Grand Prix sini Ricciardo kazandı #1

    Bu sırada bordüre çarpan Verstappen'in aracının arka tekerleri, Hamilton'ın aracıyla temas etti. Bu temasın ardından havalanan Verstappen'in aracı, Hamilton'ın aracının üstüne düştü ve iki pilot, pist dışına çıkarak yarış dışı kaldı.

    Formula 1 İtalya Grand Prix sini Ricciardo kazandı #2

    RİCCİARDO BİRİNCİ OLDU

    Kazayı yara almadan atlatan iki pilotun diskalifiye olmasının ardından avantajı iyi değerlendiren McLaren-Mercedes'ten Ricciardo, yarışı 1:21:54.365'lik süresiyle ilk sırada bitirdi. En hızlı tur puanını da elde eden Avustralyalı pilot, 26 puanla etabı tamamladı.

    Formula 1 İtalya Grand Prix sini Ricciardo kazandı #3

    Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris, liderin 1.747 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 4.921 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı.

    Formula 1 İtalya Grand Prix sini Ricciardo kazandı #4

    RİCCİARDO'NUN MONAKO'DAN SONRAKİ İKİNCİ ZAFERİ

    Bu sonuçla McLaren-Mercedes takımı, 2012 Brezilya Grand Prix'sinin ardından ilk kez bir etap yarışından zaferle ayrıldı. Ricciardo ise 2018 Monako'dan sonra yeniden yarış kazandı.

    Formula 1'de sezonun 15. yarışı, 26 Eylül Pazar günü Rusya'da koşulacak.

    Formula 1 İtalya Grand Prix sini Ricciardo kazandı #5

    Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar klasmanı

    1. Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan

    2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

    3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 141

    4. Lando Norris (Büyük Britanya): 132

    5. Sergio Perez (Meksika): 118

    Formula 1 İtalya Grand Prix sini Ricciardo kazandı #6

    Takımlar klasmanı

    1. Mercedes 362,5

    2. Red Bull-Honda: 344.5

    3. McLaren-Mercedes: 215

    4. Ferrari: 201,5

    5. Alpine-Renault: 95

    Formula 1 İtalya Grand Prix sini Ricciardo kazandı #7

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