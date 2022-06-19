Formula 1 Kanada Grand Prix'ini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışının yapıldığı Kanada'da kazanan, Red Bull takımından Max Verstappen oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde zafer Red Bull takımından Max Verstappen'in oldu.



Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alarak yarışa başlayan Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, bu mücadeleyi de kazanarak son 6 yarışta 5. kez şampiyon oldu.

Sainz ikinci, Hamilton ise üçüncü

Yarışı Red Bull takımından Carlos Sainz ikinci sırada, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise üçüncü sırada tamamladı.