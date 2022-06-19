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    Formula 1 Kanada Grand Prix'ini Verstappen kazandı

    Formula 1 Kanada Grand Prix'ini Verstappen kazandı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışının yapıldığı Kanada'da kazanan, Red Bull takımından Max Verstappen oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 23:05
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 23:17
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    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde zafer Red Bull takımından Max Verstappen'in oldu.

    Kanada Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alarak yarışa başlayan Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, bu mücadeleyi de kazanarak son 6 yarışta 5. kez şampiyon oldu.

    Sainz ikinci, Hamilton ise üçüncü

    Yarışı Red Bull takımından Carlos Sainz ikinci sırada, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise üçüncü sırada tamamladı.

    Formula 1 Kanada Grand Prix ini Verstappen kazandı #1

    Formula 1 Kanada Grand Prix ini Verstappen kazandı #2

    Formula 1 Kanada Grand Prix ini Verstappen kazandı #3

    Formula 1 Kanada Grand Prix ini Verstappen kazandı #4

    Formula 1 Kanada Grand Prix ini Verstappen kazandı #5

    Formula 1 Kanada Grand Prix ini Verstappen kazandı #6

    Formula 1 Kanada Grand Prix ini Verstappen kazandı #7


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