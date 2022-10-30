Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun bitmesine 3 yarış kala heyecan devam ediyor. Red Bull pilotu Max Verstappen'in pole pozisyonunda başlayacağı yarışın ne zaman yapılacağı merak uyandırdı..

Formula 1'de bugün Meksika Grand Prix'i heyecanı yaşanacak. Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1'de Red Bull pilotu Max Verstappen' şampiyonluğu garantilemişti. Bitime 3 hafta kala gözler 2. ve 3. olacak pilotlara çevrildi. Charles Leclerc ile Sergio Perez ikincilik için kıyasıya bir mücadele içerisinde.

Formula 1'de bu sezonun 22. yarışı olan Meksika Grand Prix'i için geri sayım başladı.

Peki Formula 1 Meksika Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..





Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman?

Formula 1 Meksika Grand Prix'i bu gece saat 23.00'de başlayacak. Formula 1 Meksika Grand Prix'i F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından naklen yayınlanacak.