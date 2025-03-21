Formula 1 sprint sıralama turunda Lewis Hamilton birinci oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Çin Grand Prix'si ile devam ediyor.
Sezonun 2. yarışına sahne olacak 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde sprint sıralama turu yapıldı.
HAMILTON, İLK SIRADA YER ALDI
Ferrari takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1 dakika 30.849 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.018 saniye farkla ikinci sıranın sahibi oldu.
Hamilton'un 0.08 saniye gerisinde kalan McLaren sürücüsü Oscar Piastri de sprint yarışına üçüncü sıradan başlayacak.
YARIŞ 23 MART'TA
Sprint yarışı yarın TSİ 06.00'da, sıralama turları ise TSİ 10.00'da başlayacak.
Çin Grand Prix'sinde 56 tur üzerinde koşulacak ana yarış, 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da start alacak.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
PİLOTLAR
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 18
3. George Russell (Büyük Britanya): 15
4. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 12
5. Alexander Albon (Tayland): 10
TAKIMLAR
1. McLaren: 27
2. Mercedes: 27
3. Red Bull: 18
4. Williams: 10
5. Aston Martin: 8
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