Formula 1'de 2026 yılı takvimi belirlendi

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.
FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.
İTALYA ÇIKARILDI
Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.
FORMULA 1'DE 2026 YILININ TAKVİMİ
6-8 Mart Avustralya Melbourne
13-15 Mart Çin Şanghay
27-29 Mart Japonya Suzuka
10-12 Nisan Bahreyn Sakhir
17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde
1-3 Mayıs ABD Miami
22-24 Mayıs Kanada Montreal
5-7 Haziran Monako Monako
12-14 Haziran İspanya Barselona
26-28 Haziran Avusturya Spielberg
3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps
24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte
21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort
4-6 Eylül İtalya Monza
11-13 Eylül İspanya Madrid
25-27 Eylül Azerbaycan Bakü
9-11 Ekim Singapur Singapur
23-25 Ekim ABD Austin
30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City
6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo
19-21 Kasım ABD Las Vegas
27-29 Kasım Katar Lusail
4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina
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