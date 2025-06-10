Formula 1'de 2026 yılı takvimi belirlendi

AA & Ensonhaber

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

İTALYA ÇIKARILDI

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

FORMULA 1'DE 2026 YILININ TAKVİMİ

6-8 Mart Avustralya Melbourne

13-15 Mart Çin Şanghay

27-29 Mart Japonya Suzuka

10-12 Nisan Bahreyn Sakhir

17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde

1-3 Mayıs ABD Miami

22-24 Mayıs Kanada Montreal

5-7 ​​Haziran Monako Monako

12-14 Haziran İspanya Barselona

26-28 Haziran Avusturya Spielberg

3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps

24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte

21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort

4-6 Eylül İtalya Monza

11-13 Eylül İspanya Madrid

25-27 Eylül Azerbaycan Bakü

9-11 Ekim Singapur Singapur

23-25 Ekim ABD Austin

30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City

6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo

19-21 Kasım ABD Las Vegas

27-29 Kasım Katar Lusail

4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina