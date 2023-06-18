Formula 1'de Kanada yarışının kazananı Max Verstappen oldu Formula 1'de sezonun 8. yarışı Kanada Grand Prix'sini Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen birinci sırada tamamladı.

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Formula 1'de 2023 sezonunun 8. yarışı Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden koşuldu.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışı zirvede tamamlarken Aston Martin'in İspanyol pilotu Fernando Alonso liderin 9.570 saniye arkasında ikinci, liderin 14.168 saniye gerisindeki Mercedes takımının tecrübeli Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 6 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 195 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 126

3. Fernando Alonso (İspanya): 117

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102

5. Carlos Sainz (İspanyol): 68

Takımlar

1. Red Bull: 321

2. Mercedes: 167

3. Aston Martin: 154

4. Ferrari: 122

5. Alpine: 44