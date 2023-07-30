Formula 1'de Max Verstappen'den art arda 8. zafer

Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden koşulan Grand Prix'si büyük heyecana sahne oldu.

Yarışa altıncı sıradan başlayan Max Verstappen arka arkaya sekizinci, sezonun ise onuncu zaferini elde etti. Verstappen, Belçika'da da arka arkaya 3. kez kazandı.

17. turda liderliği aldı, geri vermedi

Yarışa ikinci sıradan başlayan Perez, pole pozisyonundan start alan Leclerc'i geçerek ilk turda liderliği aldı.

Dördüncü sırada başlayan Sainz, beşinci sırada başlayan Piastri ile temas yaşadı. Bu temasın ardından Piastri dışında kaldı. Aracı ciddi şekilde hasar alan Sainz 25. turda yarışı bıraktı.

Verstappen, altıncı sıradan gelerek 9. turda Leclerc'i geçip ikinciliğe yükselirken, 17. turda da takım arkadaşı Perez'i geçerek liderliği eline geçirdi ve yarışın sonuna kadar bırakmadı.

Max Verstappen'den art arda 8. zafer

Perez ve Leclerc podyumda

Belçika'da yarışı Sergio Perez 2. sırada, Charles Leclerc ise 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton son turda yakaladığı 1:47.305'lik derece ile en hızlı turu atan isim oldu.

Max Verstappen'den art arda 8. zafer

Verstappen liderliği sürdürdü

Pilotlar sıralamasında Max Verstappen liderliğini korurken, takımlarda da Red Bull, ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yaz arasına giren Formula 1'de sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 27 Ağustos'ta düzenlenecek.