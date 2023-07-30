Formula 1'de Max Verstappen'den art arda 8. zafer Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı olan Belçika Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı isim böylelikle üst üste 8. yarışını kazandı.

Belçika'nın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden koşulan Formula 1 Belçika Grand Prix'si büyük heyecana sahne oldu.

Yarışa altıncı sıradan başlayan Max Verstappen arka arkaya sekizinci, sezonun ise onuncu zaferini elde etti. Verstappen, Belçika'da da arka arkaya 3. kez kazandı.

17. turda liderliği aldı, geri vermedi

Yarışa ikinci sıradan başlayan Perez, pole pozisyonundan start alan Leclerc'i geçerek ilk turda liderliği aldı.

Dördüncü sırada başlayan Sainz, beşinci sırada başlayan Piastri ile temas yaşadı. Bu temasın ardından Piastri yarış dışında kaldı. Aracı ciddi şekilde hasar alan Sainz 25. turda yarışı bıraktı.

Verstappen, altıncı sıradan gelerek 9. turda Leclerc'i geçip ikinciliğe yükselirken, 17. turda da takım arkadaşı Perez'i geçerek liderliği eline geçirdi ve yarışın sonuna kadar bırakmadı.

Perez ve Leclerc podyumda

Belçika'da yarışı Sergio Perez 2. sırada, Charles Leclerc ise 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton son turda yakaladığı 1:47.305'lik derece ile en hızlı turu atan isim oldu.

Verstappen liderliği sürdürdü

Pilotlar sıralamasında Max Verstappen liderliğini korurken, takımlarda da Red Bull, ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yaz arasına giren Formula 1'de sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 27 Ağustos'ta düzenlenecek.