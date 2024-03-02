Formula 1'de sezonun ilk yarışında kazanan Max Verstappen Son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, Formula 1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn'i kazandı.

ensonhaber.com

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başladı.

Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden koşuldu.

Sezona galibiyetle başladı

Yarışa pole pozisyonunda başlayan son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, startla birlikte yerini korudu. Hollandalı pilot, çok geçmeden farkı açmaya başladı.

Pit stoplarda dahi liderliğini kimseye vermeyen Red Bull pilotu, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sezona galibiyetle başladı. Verstappen ayrıca en hızlı turun da sahibi oldu.

Sıradaki yarış Suudi Arabistan'da olacak

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez 2. sırayı aldı. Ferrari'den Carlos Sainz ise podyumun son basamağını tamamladı.

Öte yandan Ferrari'de Charles Leclerc 4., Mercedes'ten George Russell 5., gelecek sezon Ferrari'de yarışacak Lewis Hamilton ise 7. oldu.

Sezonun bir sonraki yarışına Suudi Arabistan'ın Cidde kenti ev sahipliği yapacak.