Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc üçüncü oldu. Sergio Perez, aldığı cezanın ardından dördüncü sıraya geriledi.

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Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı şampiyonu Max Verstappen oldu.

Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez olsa da aldığı 5 saniyelik cezayla birlikte 4. sıraya düştü. Podyumun ikinci sırasında Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles yer alırken, Mercedes'in İngiliz sürücüsü George Russell podyumun son basamağında yer aldı.

Takımlar şampiyonu Red Bull oldu

Formula 1'de takımlar sıralamasında Red Bull birinci olurken, Mercedes ikinci sırada Ferrari ise üçüncü sırada yer aldı.

Takımlar sıralamasında sıralamaya bağlı olarak kış döneminde daha fazla rüzgar tüneli çalışma hakkı sağlanacağından dolayı son sırada yer alan HAAS Ferrari en fazla çalışma hakkına sahip olacak.