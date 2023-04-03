Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Şampiyonası'nda birinciyken kaza yaptı Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Arjantin ayağında lider götürdüğü yarışta üçüncü turda virajda kayarak kaza yaptı.

AA & Ensonhaber

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla Termas de Rio Hondo Pisti'nde 18 tur üzerinden start verilen Arjantin Grand Prix'sine ikinci cepten başladı.

Birinciyken kaza yaptı, 24. bitirdi

Yarışın ilk turlarında birinciliğe yükselen Deniz Öncü, üçüncü turda lider pozisyonda girdiği virajda kayarak kaza yaptı.

Kazadan sonra hemen motosikletini kaldıran Deniz, her şeye rağmen yarışa devam etti ve mücadeleyi 24. sırada tamamladı.

Yarışı, Leopard takımı pilotu Tatsuki Suzuki birinci, MT Helmets-MSI ekibinden Diogo Moreira ikinci, CIP Green Power ekibinden Andrea Migno ise üçüncü sırada bitirdi.