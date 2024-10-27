MotoGP Tayland Grand Prix'sinin galibi Francesco Bagnaia

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. mücadelesi, Tayland'daki 4,5 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı 43 dakika 38.108 saniyelik süresiyle kazanan Ducati Lenovo takımının İtalyan pilot Francesco Bagnaia, şampiyonanın bitimine iki yarış kala pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin'i takibini sürdürdü.
SIRADAKİ YARIŞ MALEZYA'DA
Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Martin, Bagnaia'nın 2.905 saniye gerisinde ikinci, Red Bull GASGAS Tech 3 takımının İspanyol motosikletçisi Pedro Acosta ise liderin 3.8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 19. yarışı Malezya Grand Prix'si 3 Kasım'da düzenlenecek.
ZİRVEDE MARTIN VAR
Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 453 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 436
3. Marc Marquez (İspanya): 356
4. Enea Bastianini (İtalya): 345
5. Brad Binder (Güney Afrika): 203
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