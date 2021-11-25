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    MotoGP'de yeşil enerji dönemiş

    MotoGP, 2024'ten itibaren kısmen sürdürülebilir yakıtlar kullanacağını, karbonsuz enerji yolunda 2027'den itibaren ise tamamen yeşil enerjiye geçecek.
    • AA
    • 25.11.2021 - 22:58
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    MotoGP'de yeşil enerji dönemiş

    MotoGP, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Geleceğin Yakıtına Doğru Yarış" başlığıyla haberi duyurdu.

    "2024'TE SIFIR KARBONLU YAKITLA YARIŞACAĞIZ"

    Açıklamada, "2024 yılında MotoGP'nin sürdürülebilir yakıtlara geçişi ve sıfır karbonlu yakıtlarla yeni bir küresel çağın başlayacağı görülecek." ifadeleri yer aldı.

    FOSİL OLMAYAN YAKITTA YÜZDE 40 HEDEFİ

    Alınan karara göre, 2024 yılına kadar tüm MotoGP sınıflarındaki yakıt, en az yüzde 40 düzeyinde fosil kökenli olmayacak.

    2027 yılına kadar ise tamamen yeşil enerjiye geçilerek, tüm MotoGP sınıflarında, fosil kökeni olmayan yakıt kullanılacak ve motosikletler karbonsuz enerji ile yarışacak.

    MotoGP de yeşil enerji dönemiş #1

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