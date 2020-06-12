Nascar, yarışlarda Konfederasyon bayrağını yasakladı

Nascar'ın organizasyon yetkilileri, yarışlarda Konfederasyon bayrağının kullanılmasını yasakladı.

ABD'nin ünlü otomobil yarışı Nascar, yarışlarda Konfederasyon bayrağının kullanılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada, George Floyd’un ölümü sonrası ırkçılık sebebiyle oluşan adaletsizlik ve eğitim sorunlarına daha dikkatle yaklaşılacağı vurgulandı.

GÜNEY EYALETLERİ, KÜLTÜREL MİRAS OLARAK GÖRÜYOR

Amerika’nın güneyindeki eyaletlerde Konfederasyon bayrağı, kültürel bir miras olarak görülüyor. Zira 1861 ile 1865 arasında yapılan Amerikan Sivil Savaşı’nda South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, North Carolina, Kentucky ve Missouri olmak üzere 13 eyalet bu bayrağı kullanıyordu.