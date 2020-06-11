Schumacher, ameliyat edilecek

2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle komaya giren Formula 1 efsanesi Schumacher'in, bir kez daha ameliyat edileceği öğrenildi.

Formula 1'in bir çoklarına göre gelmiş geçmiş en iyi pilotu olan Michael Schumacher'den haber var.

2013 yılında emekliliiği sırasında gittiği bir tatilde, Fransız Alpleri'nde kayak yaparken, kaza geçiren ve kafasını bir kayaya çarpan efsane yarış pilotu bu kaza sonrası komaya girmişti.

Uzun süredir İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde yaşamına devam eden Schumacher, yaşanan kazadan sonra ufak iyileşme belirtileri gösterse de komada kalmaya devam etti.

KAZANIN NEDEN OLDUĞU DURUM

Schumacher'in yaklaşık 7 yıl önce geçirdiği kaza beyninde bir kanamaya neden oldu. Söz konusu kanama, beyin ile beyni çevreleyen zar arasında oluşuyor ve beyne yaptığı baskı sebebiyle yüksek ölüm riski taşıyor.





BİR KEZ DAHA AMELİYAT OLACAK

51 yaşındaki Schumacher'in yeniden bir ameliyata gireceği öğrenildi.

Efsane pilotun ailesi süreç boyunca, Schumi'nin sağlık durumunu olabildiğince gözlerden uzak tuttu ancak medyanın konu üzerindeki ilgisi sayesinde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.



Daha önce Schumi'nin tedavi sürecinde yer alan kardiyoloji doktoru Philippe Menasche ameliyat için; "Amaç Michael'ın merkezi sinir sistemini yenilemektir." dedi.



Beyin cerrahı Dr. Nicola Acciari ise; "Son 20 yılda bilim inanılmaz bir gelişme gösterdi. Ancak bu bizim hala insan beyni hakkında kısıtlı bilgimiz olması gerçeğini değiştirmez. Bu tedavinin ne getireceğini tahmin edemeyiz." ifadelerini kullandı.



