Suudi Arabistan'daki F1 yarışında zafer Red Bull'dan Sergio Perez'in oldu 2023 Formula 1 sezonunun 2. ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez zafere ulaştı.

Formula 1'de sezonun 2. mücadelesi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Sergio Perez, startta Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'ya kaybettiği liderliği 4. turda geri aldı.

İlerleyen turlarda otomobilinin yüksek temposu sayesinde farkı açan ve yarışı kontrol altına alan Perez, bu sezon ilk, kariyerinin 5. yarış birinciliğine ulaştı.

Son şampiyon 2. sıraya kadar tırmandı

15. cepten kalkan son 2 yılın şampiyonu Max Verstappen, 18. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu avantaja çevirdi.

En hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, mücadeleyi takım arkadaşı Perez'in 5.3 saniye arkasında 2. bitirdi.

3. bitiren Alonso'ya yarış sonrası ceza

Alonso ise liderin 20.7 saniye gerisinde 3. oldu ancak yarış sonrası aldığı 10 saniye cezası yüzünden 4'üncülüğe geriledi.

Formula 1'in internet sitesindeki açıklamaya göre otomobilini start alacağı cebe hatalı yerleştirdiği için 5 saniye ceza verilen Alonso'nun cezasını doğru çekip çekmediği komiserler kurulu tarafından incelendi.

Aston Martin mekanikerlerinin 'pit stop' sırasında Alonso'nun aracına 5 saniye geçmeden dokunduğunu tespit eden komiserler bu sebeple 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırdı.

Ceza sonrası Alonso 4'üncülüğe gerilerken Mercedes takımından George Russell, 3. sıraya yükseldi.

Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 43

3. Fernando Alonso (İspanya): 30

4. Carlos Sainz (İspanya): 20

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20

Takımlar

1. Red Bull: 87

2. Aston Martin: 38

3. Mercedes: 38

4. Ferrari: 26

5. Alpine: 8