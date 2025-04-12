Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Hollanda ayağının birinci yarışını 4. bitirdi

AA & Ensonhaber

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında heyecan yaşandı.

Assen şehrindeki 4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen yarışların birincisi sona erdi.

TOPRAK, 4. OLDU

Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 4. sırada tamamladı ve kürsüye çıkamadı.

BAHATTİN, YARIŞ DIŞI KALDI

Yarışta yer alan bir başka Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 5. turda geçirdiği kaza sonucu yarış dışı kaldı.

TOPRAK, GENEL KLASMANDA 2. SIRADA

Hollanda'daki ilk yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega 1'inci, Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli 2'nci, Barni Spark Racing'den Danilo Petrucci ise 3'üncü sırada bitirdi.

Bulega puanını 136'ya yükseltti ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Toprak Razgatlıoğlu ise 95 puanla ikinci sırada yer aldı. Bahattin Sofuoğlu da 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

İKİNCİ YARIŞ YARIN YAPILACAK

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışı yarın gerçekleştirilecek.