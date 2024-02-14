Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımına bir ilki yaşatmak istiyor Dünya Superbike Şampiyonası'nı 2. sırada tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla bir ilki yaşamak istediğini ifade ederek, "Bizimle beraber farklı şeyler olacağını düşünen herkes yarışları bekliyor” dedi.

İHA

Dünya Superbike 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu geçen sezon şampiyonayı 552 puanla 2. sırada tamamladı.

Yeni sezon için Rokit BMW takımıyla sözleşme imzalayan Razgatlıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, geride bıraktığı sezonu ve yeni sezondaki hedeflerini değerlendirdi.

"İki hafta sonra ilk yarışımız var"

Yeni sezonda anlaşma sağladığı takıma bir ilki yaşatmak istediğini aktaran Razgatlıoğlu, şunları dedi:

Yeni sezonda neler bizi bekliyor şu anda bilmiyoruz o yüzden heyecan var. BMW takımıyla anlaştık bizim için çok önemli bir sezon elimizden geleni yapacağız her zamanki gibi herkesin çok büyük beklentisi var. Herkes heyecanla yarışları bekliyor. Daha öncesinde yarışlarda gerçekten çok başarılı bir marka değildi ama bizimle beraber farklı şeyler olacağını düşünen herkes yarışları bekliyor. Biz bile açıkçası heyecanla ilk yarışı bekliyoruz, iki hafta sonra ilk yarışımız var.

"Antrenmanda biriyle çekişmeye başladığınızda gerçekten bir yarış atmosferi oluşuyor"

Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandığını aktaran Razgatlıoğlu, şu şekilde konuştu:

Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Özellikle Deniz, Can, Bahattin onlarla beraber burada antrenman yapmak gerçekten çok güzel ve tek başımıza antrenman yaptığımız zaman hiçbir yararını görmedik. Antrenmanda biriyle çekişmeye başladığınızda gerçekten bir yarış atmosferi oluşuyor orada ve antrenman aslında daha yararlı bir hale geliyor. Çünkü antrenman bile olsa ufak motor sürseniz bile her zaman bir şey öğreniyorsunuz motor sürerken gerçekten çok yoğun geçiyor. Özellikle son altı gündür hava güzel değerlendiriyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. Bizim açımızdan çok güzel geçiyor ve yorucu geçiyor. Özellikle günümüzün yarısından çoğunu pistte geçiriyoruz ve her gün motora biniyoruz.

"İçerideki atmosfer çok güzel ve takım arkadaşlarım çok iyi"

Yeni takımındaki adaptasyon sürecini anlatan Razgatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Şu an her şey çok güzel özellikle 4 senenin ardından başka bir takıma, başka bir atmosfere geçmek tabii ki de bir farklı karşılıyorsunuz ama dediğim gibi içerideki atmosfer çok güzel ve takım arkadaşlarım çok iyi. Özellikle çalışanlar herkesin yüzü gülüyor diyebilirim. Çünkü onlar da artık bir başarı bekliyor başarı istiyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ve senelerdir aynı takım ve farklı bir yeniliklerle herkesin yüzü gülmeye başladı. Çok güzel karşılandım içeride bu bizim çok önemli. Karşı taraf ne kadar pozitif olursa biz o kadar pozitif oluyoruz. O yüzden şu anda her şey çok güzel gidiyor. İnşallah başarılar elde ettikten sonra da daha da iyi olacağını düşünüyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)