İHA

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu olduktan sonra memleketi Alanya'ya geldi.

Dünya şampiyonu olarak adını duyuran Razgatlıoğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Özçelik, simgesel olarak şehrin anahtarını ve dünya basınında gündem olan motosikletin üzerinde çekilen anlamlı fotoğrafı tablo olarak kendisine takdim etti.

"HEPİMİZİN DİLEĞİ MUTLU VE SAĞLIKLI OLMAK"

Yeni yıla sayılı günler kalırken ve dünya şampiyonunu ağırlamaktan dolayı gurur duyan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şu şekilde konuştu:

Ülkemizin ve Alanyamızın gururu Toprak kardeşimiz dünya şampiyonluğundan sonra Alanya'ya geldi. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Alanyamızı en iyi şekilde temsil ettiği ve manevi anlamda bizleri gururlandırdığı için şehrimizin manevi temsilcisi olarak kendisine şehrimizin anahtarını verdik. Bu vesile ile tüm ulusumuzun ve Alanyalı halkımızın 2025 yılını mutlu, huzurlu, güvenli, sağlıklı geçirmesini diliyorum. 2024 yılındaki gibi sıkıntılı problemli günler felaket günleri yaşanmasın. Hepimizin dileği mutlu ve sağlıklı olmak.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İNANILMAZ BİR DUYGU"

Alanya'da olmaktan gurur duyduğunu ve yeni yılda beklentilerini ifade eden Toprak Razgatlıoğlu, şunları dedi: