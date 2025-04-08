Zayn Sofuoğlu, İngiltere'deki karting yarışlarında podyuma çıktı

AA & Ensonhaber

İngiltere'de düzenlenen Super One Karting Serisi'nde Zayn Sofuoğlu mücadele etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) açıklamasına göre, 2024 TOSFED Karting Mikro Kupası birincisi 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Avrupa'daki ilk tecrübesinde podyuma çıkmayı başardı.

11 Nisan'da 6 yaşına girecek Zayn, ilk ayakta iki eleme yarışını da 2'nci bitirdi. Zayn, final yarışında da 3'üncülüğü elde etti.

Borusan Otomotiv Motor Sporları takımının sürücüsü Zayn, ikinci ayakta ise sıralama turlarında en hızlı tur zamanını yakaladı ve eleme yarışlarında 2 kez birinci oldu.

ÇİFTE PODYUMLA NOKTALADI

Zayn, final yarışının son virajında yaptığı atakla bitiş çizgisini 2'nci geçerek organizasyonu çifte podyumla tamamladı.