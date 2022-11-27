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    Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

    Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
    • 27.11.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:23
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    Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

    Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 1. yıl dönümünde Ulus Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

    Törene ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı camiadan isimler ve Galatasaraylı taraftarlar katıldı.

    Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz, törende babasının son günlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı basın toplantısı ile ilgili anısını anlattı.

    Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

    "Galatasaray’ın problemleriyle son nefesine kadar uğraştı"

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de merhum Mustafa Cengiz için, "Kendisi Galatasaray’a hizmet etmekten sağlığına hiç dikkat etmedi son zamanlarda özellikle. Sarper ile de konuştum, dikkat etseydi belki bugün yaşıyor olacaktı ama Galatasaray’ın problemleriyle son nefesine kadar uğraştı. Ben Galatasaray başkanı olarak, Galatasaray için verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Her zaman Galatasaraylıların kalbinde yeri büyük olacaktır. Allah’tan kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına ve ailesine de sabırlar diliyorum." diye konuştu.

    Mustafa Cengiz kabri başında anıldı #1

    "Galatasaray sevgisi ile yaşadı"

    Anma töreninde düşüncelerini dile getiren Abdurrahim Albayrak ise, "Mustafa Cengiz başkanım, Galatasaray sevgisi ile yaşadı. Galatasaray sevgisi ile ölen Mustafa Cengiz başkanıma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

    Mustafa Cengiz kabri başında anıldı #2

    Mustafa Cengiz kabri başında anıldı #3

    Mustafa Cengiz kabri başında anıldı #4

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