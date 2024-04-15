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Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı

Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Dünya Sanat Günü için yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim için 'imparator' portresi kullandı.