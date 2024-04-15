Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı

UEFA, resmi sitesinden 'O gerçek bir imparator' tabirini kullanmıştı...
Fatih Terim, Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alıyor.
Uzun yılar Galatasaray'da çalıştıktan sonra bir süredir takım çalıştırmayan efsane teknik adam kasım ayında Yunanistan ekibi Panathinaikos'la sözleşme imzalamıştı.
Takıma elini değdirdi
Kulübe gelir gelmez takıma elini değdiren Terim, üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Anlamlı paylaşım
Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Dünya Sanat Günü'ne özel bir paylaşım yaptı.
Terim için imparator portresi
Yeşil beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Dünya Sanat Günü kutlanırken Fatih Terim için imparator portresi kullanıldı.
Türkiye'den yolu geçen futbolculara da yer verildi
Ayrıca takımda forma giyen eski Fenerbahçeli Willian Arao, eski Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ve teknik direktör Fatih Terim'in fotoğrafları da tablolara uyarlandı.
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