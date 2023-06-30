Patrick Kluivert, Adana Demirspor için Türkiye'de Adana Demirspor'un teknik direktörlük görevi için görüştüğü Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi.

ensonhaber.com

Hollanda futbolunun efsanesi 46 yaşındaki Patrick Kluivert, önümüzdeki iki sezon boyunca Adana Demirspor’un teknik direktörü olması için bir teklif aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörlük için görüşmelerini sürdürdüğü Patrick Kluivert İstanbul'a geldi.

"Anlaşmaya çok yakınız"

Hollandalı teknik adam, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

"Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum"

Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum.

Kluivert, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.