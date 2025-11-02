Paul Onuachu'dan 'Ligin en iyi forveti kim?' sorusuna samimi cevap Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachui Galatasaray ile golsüz eşitlikle sona eren dev maçın ardından kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin?'' sorusuna samimi bir cevap vererek ''Osimhen'' dedi.

Bu açıklama, futbolseverler tarafından objektif bulundu ve beğeni topladı.

Onuachu, Trabzonspor formasıyla bu sezon 11 maçta 7 gol ve 1 asist yaptı. İstanbul kritik maça ev sahipliği yaptı... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Ali Sami Yen Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi. ONUACHU'DAN SAMİMİ CEVAP Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, karşılaşmanın ardından stadyum koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Onuachu, kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin?" sorusuna cevap vererek, "Osimhen" dedi. Onuachu'nun bu cevabı futbolseverler tarafından son derece objektif bulundu ve beğeniyle karşılandı. SEZON PERFORMANSI Bu sezon Trabzonspor formasını 11 maçta giyen yıldız golcü, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Onuachu'nun Karadeniz deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor. Osimhen ise bu sezon Galatasaray'da çıktığı 10 maçta 6 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor: Muhtemel ilk 11'ler

Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarına teşekkür