Real Madrid, Arda Güler ile Luka Modric'i paylaştı
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Tüm Türkiye'yi gururlandıracak gerçekleşti.

Genç yıldızımız Arda Güler, Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Büyük umutlarla İspanyol devine transfer olan Arda'nın performansı şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Real Madrid, Arda Güler paylaşımlarına doyamadı

Bir yandan da Real Madrid'in paylaşımları sürüyor.

Son olarak İspanyol devi efsanevi oyuncusu Luka Modric ile Arda Güler'in Türkiye-Hırvatistan maçındaki top kapma mücadelesinin fotoğrafını paylaştı.

Modric'le rakip olduğu o an: Kaliteyle dolup taşıyorlar

Eflatun-beyazlılar fotoğraf için "Rakipten takım arkadaşlığına, kaliteyle dolup taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki yıldız futbolcunun Madrid ekibine uyum sürecinde Luka Modric ve Toni Kross'un kendisine yardımcı olacakları ifade ediliyor.

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