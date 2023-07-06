Real Madrid, Arda Güler ile Luka Modric'i paylaştı Eflatun-beyazlılar, sosyal medya hesabından Luka Modric ile Arda Güler'in birlikte oldukları bir fotoğraf paylaştı. Paylaşıma, “Rakipten takım arkadaşlığına, kaliteyle dolup taşıyorlar” notu düşüldü.

ensonhaber.com Tüm Türkiye'yi gururlandıracak transfer gerçekleşti. Genç yıldızımız Arda Güler, Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer oldu. Büyük umutlarla İspanyol devine transfer olan Arda'nın performansı şimdiden merak konusu olmaya başladı. Real Madrid, Arda Güler paylaşımlarına doyamadı Bir yandan da Real Madrid'in Arda Güler paylaşımları sürüyor. Son olarak İspanyol devi efsanevi oyuncusu Luka Modric ile Arda Güler'in Türkiye-Hırvatistan maçındaki top kapma mücadelesinin fotoğrafını paylaştı. Modric'le rakip olduğu o an: Kaliteyle dolup taşıyorlar Eflatun-beyazlılar fotoğraf için "Rakipten takım arkadaşlığına, kaliteyle dolup taşıyorlar" ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki yıldız futbolcunun Madrid ekibine uyum sürecinde Luka Modric ve Toni Kross'un kendisine yardımcı olacakları ifade ediliyor.