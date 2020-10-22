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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, kendi evinde Shakhtar'a yenilirken, Bayern Münih, sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.
    • AA
    • 22.10.2020 - 00:19
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının 2. gününde, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 kaşılaşma, sürpriz skorlara ve dönen maçlara sahne oldu.

    A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, sahasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı.

    Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

    66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

    Real Madrid evinde Shakhtar'a yenildi-haberi için tıklayın

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    AJAX-LİVERPOOL

    D Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan İngiliz temsilcisi Liverpool, 35. dakikada  Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    MANCHESTER CİTY, PORTO'YU GERİDEN GELİP YENDİ

    C Grubu'nda Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Porto'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan Sergio Agüero, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-2

    Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0

    B Grubu:

    Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

    Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2

    C Grubu:

    Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0

    Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1

    D Grubu:

    Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1

    Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4

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