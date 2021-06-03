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    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

    Bu sene Porto'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2023'te İstanbul'da düzenlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 05:28
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    2 yıldır İstanbul’da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

    Final geçen sezon Lizbon, bu sezon ise Porto’da oynandı. Kısa süre içinde İstanbul’da final organizasyonu düzenlemeyi düşünen UEFA, 2023 finalinin İstanbul'da oynanması kararını aldı.

    9 TEMMUZ'DA RESMEN AÇIKLANACAK

    9 Temmuz’da yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısının ardından 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı resmen açıklanacak.

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul da #1

    KURALAR DA İSTANBUL DA

    Ayrıca 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimlerinin İstanbul’da yapılmasını planlıyor. UEFA 9 Temmuz’daki toplantıda bu konu hakkında da alacağı kararı duyuracak.

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul da #2

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul da #3

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