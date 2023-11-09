Alman basını, Bayern Münih - Galatasaray maçını manşetlere taşıdı! Temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi grup maçı, Alman basınında büyük bir yankı uyandırdı.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, konuk olduğu Bayern Münih'e 80. ve 86. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 90+3. dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Grupta 4'te 4 yapan Alman ekibi, lider olarak üst tura çıkmayı garantiledi.

Galatasaray’ın ilk maçtaki kadar olmasa da yine iyi bir performans ortaya koyduğu mücadeleyi Alman basını da manşetlerine taşıdı.

İşte Bayern Münih-Galatasaray maçının Almanya’daki manşetleri…

BILD

Milli takımın başında olan Nagelsmann’ın tribünden izlediği maçta Bayern kazandı. Bayern Münih'te mega seri devam ediyor, ancak mega endişeler var.

Tuchel'in takımı Türklere karşı oynadı. Yaklaşık 20 bin Gala taraftarının (stadyumda 75 bin kişi vardı) tezahüratlarıyla desteklediği konuk ekip gerçekten iyi oynadı. Gol bile attılar ama ofsayt nedeniyle iptal edildi. Başlama vuruşundan önce bile Tuchel bir "deplasman maçından" bahsetti. ‘Galatasaray da gerçekten çok tehlikeli yarattı. Devre arasından önce Neuer, Icardi’nin şutu için dünya çapında bir kurtarış yaptı. Daha sonra Torreira gol attı. Fakat golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Tuchel gözle görülür şekilde sinirlendi. Birkaç kez el salladı, arkasını döndü ve yedek kulübesine doğru yürüdü. ’Kane maçın bitimine kısa bir süre kala iki gol attı ve Tuchel'i ile Bayern'i kurtardı. Galatasaray uzatma dakikalarında skoru eşitledi. Ancak Jamal Musiala hakkında endişeler var. Orta saha oyuncusu ceza sahasındaki bir aksiyon sırasında sol arka uyluğunu tuttu. Musiala oyundan çıkmak zorunda İlk şüphe: kas lifinde yırtık. Ne kadar acı!

KICKER

Bayern, Şampiyonlar Ligi A Grubunda hakimiyetini sürdürüyor. Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Münih ilk olarak 16 turuna yükseldi. Ancak Musiala'nın sakatlığı bu başarıya gölge düşürdü.

SPORT 1

FC Bayern, Galatasaray İstanbul karşısında uzun süre zorlandı ama sonunda golcüsü Harry Kane'e sırtını dayadı. Münih ekibi mega seriyi geliştirmeye devam ediyor.

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