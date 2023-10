Altay Bayındır'dan Galatasaray ve Jorge Jesus açıklaması

ensonhaber.com

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyleyen Altay Bayındır, şöyle konuştu:

Güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Sen de ülkeni temsilen böylesine büyük bir camianın oyuncususun, güzel bir duygu. Ben de onları misafirperver bir şekilde karşılayacağım. Tabii ki benim şu an renkleri uğruna savaş verdiğim bir takım var ama benim için her zaman ülkemin takımının oyuncuları değerlidir. Herhangi bir ayrım yapmam. Her zaman başımın üstünde yerleri var. Ama sahaya çıktığımız zaman biz de kazanmak için mücadele vereceğiz. Orada arkadaşlarım var zaten hepsiyle konuşuyoruz. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir maç olur. Zaten Galatasaray camiasının da beni orada güzel karşılayacağına eminim.