Benfica'yı eleyen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

AA & Ensonhaber
Portekiz temsilcisi Benfica'ya karşı deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan İtalya temsilcisi Inter, evindeki rövanş maçında ise 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Karşılaşmada Inter’in golleri’ni 14. Dakikada Nicolo Barella, 65. Dakikada Lautaro Martinez ve 78’de Joaquin Correa kaydetti.
Benfica’nın golleri ise 38’de Fredrik Aursnes, 86’da Antonio Silva ve 90+5’te Petar Musa’dan geldi.
Yarı finalde Milano derbisi
İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.
İki İtalya temsilcisi Inter ve Milan, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.