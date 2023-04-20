Benfica'yı eleyen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
AA & Ensonhaber

Portekiz temsilcisi Benfica'ya karşı deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan İtalya temsilcisi Inter, evindeki rövanş maçında ise 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada Inter’in golleri’ni 14. Dakikada Nicolo Barella, 65. Dakikada Lautaro Martinez ve 78’de Joaquin Correa kaydetti.

Benfica’nın golleri ise 38’de Fredrik Aursnes, 86’da Antonio Silva ve 90+5’te Petar Musa’dan geldi.

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Yarı finalde Milano derbisi

İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

İki İtalya temsilcisi ve Milan, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

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