Beşiktaş-Dortmund - CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.

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48' Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına doğru yaptığı ortada Akanji topu karşıladı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-2 Dortmund

45+3 Gol... Beşiktaş 0-2 Dortmund (Haaland)

45' Montero, Haaland'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

42' Welinton, Haaland'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

27' Sağ kanattan hareketlenen Brandt'ın pasıyla topla buluşan Reus'un yakın mesafeden yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi.

21' Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Kobel topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

20' Gol… Beşiktaş 0-1 Dortmund (Bellingham)

12' Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında arka direkte Atiba topu indirmek istedi. Batshuayi'den önce kaleci Kobel topun sahibi oldu.

10' Pjanic'in pasıyla sağ çaprazdan Ghezzal ceza sahasına sokulmak istedi. Ancak topu kontrol edemedi. Aut.

6' Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Josef kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

5' Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel topu güçlükle çeldi.

3' Savunma arkasına doğru göndirelen topa Haaland hareketlendi. Yerde seken topu Ersin kontrol etti.

3' Sağ kanattan bindiren Meunier'nin ortasında top N'Sakala'dan sekip taca çıktı.

2' Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında savunma topu karşıladı. Seken topla sol kanatta buluşan N'Sakala'nın yerden ortasında da Akanji topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 19.45'te başlayacak karşılaşmayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Karşılaşma, Exxen'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.

Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz, İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala; Josef; Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin; Batshuayi

Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland