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Beşiktaş PAOK maçı ne zaman? Hangi Kanalda?

Beşiktaş PAOK maçı ne zaman? Hangi Kanalda?

Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, PAOK ile karşılaşacağı maç ne zaman? Saaat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...