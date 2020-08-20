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Beşiktaş PAOK maçı ne zaman? Hangi Kanalda?
Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda, PAOK ile karşılaşacağı maç ne zaman? Saaat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 04:10
Temsilcimiz Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya gelecek
Beşiktaş'ın, PAOK ile oynayacağı karşılaşma 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak.
PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınav verecek Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı karşılaşma "Kanal D" kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MÜJDEYİ BAKAN VERDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'de yayınlanacak.
Temsilcimiz Besiktaş'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.