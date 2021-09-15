Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, evinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

Maça baskılı başlayan temsilcimiz ilk 15 dakika baskısını sürdürdü ancak yakalanan pozisyonlar gole dönüşmedi.

20. dakikada tehlikeli bir atak geliştiren Dortmund Bellingham takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Dortmund, oyunu soğuttu.

45+3. dakikada sahneye çıkan Dortmund'un golcü oyuncusu Erling Haaland, skoru 2-0'a getirdi ve ardından ilk yarı bu skorla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

İkinci yarı, ilk devreye göre daha düşük bir tempoyla başladı. Beşiktaş, farkı azaltmak adına pozisyonlar üretti ancak sonuç alamadı.

90+3'te tehlikeli gelen Beşiktaş, duran topta Montero'yla golü buldu ve farkı 1'e indirdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Dortmund üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorla dortmund grupta ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş bir sonraki maçını 28 Eylül'de Ajax'a karşı oynayacak.