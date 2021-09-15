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    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a mağlup oldu

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a mağlup oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 21:42
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 21:54
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    Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, evinde Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.

    Maça baskılı başlayan temsilcimiz ilk 15 dakika baskısını sürdürdü ancak yakalanan pozisyonlar gole dönüşmedi.

    20. dakikada tehlikeli bir atak geliştiren Dortmund Bellingham takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

    Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Dortmund, oyunu soğuttu.

    45+3. dakikada sahneye çıkan Dortmund'un golcü oyuncusu Erling Haaland, skoru 2-0'a getirdi ve ardından ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi nde Dortmund a mağlup oldu #1

    BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

    İkinci yarı, ilk devreye göre daha düşük bir tempoyla başladı. Beşiktaş, farkı azaltmak adına pozisyonlar üretti ancak sonuç alamadı.

    90+3'te tehlikeli gelen Beşiktaş, duran topta Montero'yla golü buldu ve farkı 1'e indirdi.

    İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Dortmund üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Bu skorla dortmund grupta ilk galibiyetini alarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Beşiktaş bir sonraki maçını 28 Eylül'de Ajax'a karşı oynayacak.

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi nde Dortmund a mağlup oldu #2

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi nde Dortmund a mağlup oldu #3

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi nde Dortmund a mağlup oldu #4

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi nde Dortmund a mağlup oldu #5

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi nde Dortmund a mağlup oldu #6

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi nde Dortmund a mağlup oldu #7

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