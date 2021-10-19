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Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 18:22
- Güncelleme : 19.10.2021 - 19:42
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta, sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek.
Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi
Sporting: Adan, Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Inacio, Gonçalves