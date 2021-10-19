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    Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının ilk 11'leri

    Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 18:22
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 19:42
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    Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının ilk 11'leri

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak. Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.

    EKSİKLER

    Beşiktaş'ta, sakatlıkları süren Mehmet Topal ve N'Koudou'nun yanı sıra Atiba Hutchinson da bu maçta forma giyemeyecek.

    Konuk ekip Sporting'in en önemli eksikliği kanat oyuncusu Bruno Tabata

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

    Sporting: Adan, Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Paulinho, Pedro Porro, Inacio, Gonçalves

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