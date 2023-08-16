Bruma, Portekiz'de coştu: 1 gol 1 asist Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Bruma, Portekiz'de rüzgar estirmeye devam ediyor. Portekizli oyuncu takımının Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı TSK Backa mücadelesinde iki gole katkı yaptı.

Fenerbahçe'den 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer olan Bruma durdurulamıyor. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı TSK Backa mücadelesinde iki gole katkıda bulundu. Braga'nın deplasmanda rakibini 4-1 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Bruma, dördüncü golün de asistini yaptı. 2 gol 1 asist Şu ana kadar 2 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Portekizli isim, Braga ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.