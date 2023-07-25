Cedric Bakambu, Devler Ligi kadrosuna alındı Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu Mathias Ross'un yerine Şampiyonlar Ligi kadrosuna ekledi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu ezeli rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk sınavına Zalgiris Vilnius karşısında çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bir değişiklik yaşandı.

Ross yerine Bakambu alındı

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde sarı-kırmızılılar, Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross'un yerine Al Nassr'dan transfer edilen Cedric Bakambu'yu kadroya dahil etti.

Ancak Bakambu'nun Litvanya kafilesinde yer almadığı için bu akşamki maçta oynaması beklenmiyor.

Galatasaray'ın Zalgiris maçında şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.