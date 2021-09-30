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Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde çifte rekor
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 01:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçlar, E, F, G ve H gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.
F Grubu'nda geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Villarrreal'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.
RONALDO 90+5'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Villarreal, 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle öne geçmesine rağmen, Manchester United 60. dakikada Alex Telles ve 90+5. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester United grupta 3 puana ulaşırken, İspanya temsilcisi ise 1 puanda kaldı.
RONALDO, DEVLER LİGİ'NDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU
Turnuva maçlarında 178. kez görev alan Manchester United'ın yıldızı Ronaldo, Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.
MANU'NUN EN GEÇ GALİBİYET GOLÜ
Villarreal ağlarını 94:13'te havalandıran Cristiano Ronaldo, Manchester United tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en geç gelen galibiyet golünü kaydetti.