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    Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde çifte rekor

    Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde çifte rekor

    Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği karşılaşmada Ronaldo, takımı adına turnuvanın en geç galibiyet golüne imza atarken, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 01:05
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçlar, E, F, G ve H gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

    F Grubu'nda geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Villarrreal'i uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.

    RONALDO 90+5'TE GALİBİYETİ GETİRDİ

    Villarreal, 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle öne geçmesine rağmen, Manchester United 60. dakikada Alex Telles ve 90+5. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester United grupta 3 puana ulaşırken, İspanya temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

    Cristiano Ronaldo dan Şampiyonlar Ligi nde çifte rekor #1

    RONALDO, DEVLER LİGİ'NDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

    Turnuva maçlarında 178. kez görev alan Manchester United'ın yıldızı Ronaldo, Iker Casillas'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanının da yeni sahibi oldu.

    MANU'NUN EN GEÇ GALİBİYET GOLÜ

    Villarreal ağlarını 94:13'te havalandıran Cristiano Ronaldo, Manchester United tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en geç gelen galibiyet golünü kaydetti.

    Cristiano Ronaldo dan Şampiyonlar Ligi nde çifte rekor #2

    Cristiano Ronaldo dan Şampiyonlar Ligi nde çifte rekor #3

    Cristiano Ronaldo dan Şampiyonlar Ligi nde çifte rekor #4

    Cristiano Ronaldo dan Şampiyonlar Ligi nde çifte rekor #5

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