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Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde çifte rekor

Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde çifte rekor

Manchester United'ın Villarreal'i 2-1 yendiği karşılaşmada Ronaldo, takımı adına turnuvanın en geç galibiyet golüne imza atarken, Devler Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu oldu.