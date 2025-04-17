Devler Ligin'de Inter ve Arsenal yarı finalde

İHA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final ikinci karşılaşmaları heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi.

ARSENAL, REAL MADRID'İ ELEYEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Arsenal 13. dakikada Bukayo Saka ile bir penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı golsüz sona erdi.

65. dakikada Saka'nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçerken, Real Madrid 67. dakikada Junior Vinicius'un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi.

90+4. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle Arsenal, sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atladı.

INTER, BAYERN MUNIH'İ ELEDİ

Gecenin diğer maçında Inter, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

52. dakikada Bayern Münih, Harry Kane ile 1-0 öne geçerken, 58. dakikada Lautaro Martinez ile 61. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Benjamin Pavard'ın golleriyle İtalyan ekibi 1-0 geriden skoru 2-1'e getirdi.

76. dakikada Alman ekibi Eric Dier'in golüyle umutlansa da 90 dakika 2-2 sona erdi ve Inter yarı finale yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak. Arsenal ise yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

2024-2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakası, 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.