Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadı Manchester City'nin final yolculuğunda aslan payına sahip olan Erling Haaland, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı.

Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.

Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.

Son 16 turunda, ilk yarısında hat-trick yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Rekor da kırdı

22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.

Devler Ligi'ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.

Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti.

"Harika bir duygu"

Haaland maçın ardından yaptığı açıklamada,

"Harika bir duygu bu. Çok mutluyum. Bu kupanın tadını çıkaracağım ve ona odaklanacağım."

dedi.

Pep Guardiola'yı öven Erling,

"Pep dünyanın en iyi menajeri. Bununla ilgili daha fazla da bir şey söyleyemezsiniz."

ifadelerini kullandı.