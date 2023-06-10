Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da oynanan Manchester City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünlerden takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında oynanan finalde belli oluyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu dev mücadelede tribünler karnaval yerine döndü. Birçok ülkeden taraftarlar maça adeta akın etti. Çoğunluğunu İngiliz ve İtalyan taraftarların oluşturduğu stadyum neredeyse tamamen doldu.

Ali Koç, maçı stadyumda takip etti

Bu mücadelede ise tanıdık isimler yer aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç final maçını izlemek için tribünlerde yerini aldı.