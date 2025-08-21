Fred: Beraberlik için oynadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, turu ikinci maça bıraktı.

Fenerbahçe'den Fred, Benfica maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ORAYA TUR ATLAMAYA GİDECEĞİZ"

Turu geçme konusunda ümitli olduğunu ifade eden Fred, şu şekilde konuştu:

İyi bir maç oldu ama üzgünüz sonuçtan dolayı. Maçı kazanabilirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Takım olarak bence iyi bir iş çıkardık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazlasını yapabilirdik. Daha hiçbir şey bitmedi. İkinci maç var ve kazanmak istiyoruz. Oraya tur atlamaya gideceğiz.

"BERABERLİK İÇİN OYNADILAR"

Benfica'nın buraya beraberlik için geldiğini ifade eden Fred, şu ifadeleri kullandı: