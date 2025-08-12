Fred: Harika bir sezon bizi bekliyor olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe forması giyen Fred, Feyenoord karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"YAPACAK ÇOK FAZLA ŞEYİMİZ VAR"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, şunları dedi:

Öncelikle çok mutluyum tur atladığımız için. Bu çok önemliydi bizim için. İlk maçta en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama bu maçta taraftarımızla birlikte harika bir oyun oynadık. İlk golü yedik, talihsiz ve kötü bir gol yedik ama sonrasında harikaydık. İşte mücadele bu! İşte ruh bu! Bu çok önemli. Hafta sonu önemli bir maç oynayacağız. Yapacak çok fazla işimiz var.