Gabriel Sara: Daha iyisini yapabilirdim Galatasaraylı futbolu Gabriel Sara, Young Boys'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu rövanş maçında sahasında Young Boys'la karşılaşan Galatasaray, rakibinne 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİM"

Sara, "Öncelikle kendi performansımla ilgili; aslında daha iyisini yapabilirdim. Böylesi önemli bir maçta daha iyisini yapmalıydım. Takımın ortaya koyduğu oyun, en başta iyiydi. Bazı riskler aldık. Bunun sonunca kontrataklar oldu. İyi oynadık ama futbol böyle..." dedi.

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Brezilyalı oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var. Herkes oynamaya hazır. Herkes çok çalışıyor. Grupça hareket ediyoruz. Ne olursa olsun kazanmak için oynarız. Avrupa Ligi olur, Süper Lig olur. Her yerde kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.